В Пражском зоопарке родился детеныш редкой малой панды

Прага, , 13:08 — REGNUM Посетители Пражского зоопарка в скором будущем впервые смогут увидеть в вольере для молодых животных детеныша редкого зверя — малой панды. Об этом со ссылкой на слова пресс-службы зоопарка пишет портал ecolist.cz.

https://www.instagram.com/p/BekPMWPnwtJ/

Отмечается, что детеныш малой панды появился на свет в июле, и в настоящее время он только начинает самостоятельно передвигаться в вольере, расположенном у главного входа в Пражский зоопарк. По сведениям дирекции, малая панда относится к виду, который крайне непросто размножается в неволе. Зоопарк в чешской столице начал заниматься разведением этого вымирающего вида с 1955 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в Московском зоопарке впервые за 20 лет родился детеныш северного морского котика. Детеныша по кличке Роджер, родившегося почти два месяца назад, уже перевели из внутреннего помещения в открытый вольер.

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