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Советник главы Ингушетии: стрельбу открыли, когда в Евкурова кинули бутылку

Общество

Главе республики удалось успокоить толпу

Магас, 4 октября 2018, 12:53 — REGNUM  Помощник-советник главы Ингушетии Артем Перехрист подтвердил, что на стихийном митинге в столице республики стреляли. По его словам, стрельбу открыли правоохранители, когда кто-то из протестующих кинул бутылку в Юнус-Бека Евкурова. Он вышел к участникам митинга, чтобы поговорить с ними и мирно решить волнующие их проблемы.

«Были специальные зачинщики, которые отличались определенным внешним видом даже. Кто-то из них кинул бутылку из толпы в сторону, толпа рванула, было несколько выстрелов в воздух», — цитирует Перехриста РБК.

В настоящее время, по словам Перехриста, обстановка в Магасе уже не такая накаленная. Евкуров договорился, что сейчас соберут «группу активистов до 10 человек», с которыми он будет разговаривать в администрации.

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Как сообщало ИА REGNUM, в парламенте Ингушетии 4 октября состоялась ратификация соглашения об установлении административной границы между Чечней и Ингушетией. Недовольные решением о передаче Чечне ингушских территорий граждане собрались на митинг у здания парламента. Силовики перекрыли город. По словам очевидцев, в центре Магаса слышна стрельба.

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Договор о границе между Чечней и Ингушетией
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