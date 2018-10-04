В Московской области поддержали запрет на продажу жевательного табака

Красногорск, , 13:06 — REGNUM Законопроект о запрете продажи жевательного и нюхательного табака позволит ограничить продажу опасных соединений. Об этом заявил на заседании председатель комитета Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Андрей Голубев («Единая Россия»), сообщает корреспондент ИА REGNUM. Парламентарий отметил, что депутаты Московской областной думы рассмотрели и поддержали соответствующий проект федерального закона.

«Мы поддержали законопроект, но с небольшой оговоркой. Мы считаем, что нюхательный табак не стоит подвергать запрету. А ограничиться только смесями», — подчеркнул Голубев.

Напомним, законопроект, предполагающий запрет на оптовую и розничную продажу нюхательного и жевательного табака, внесли в Госдуму депутаты заксобрания Ростовской области 7 августа. На сегодняшний день торговля насваем и снюсом в РФ находится под запретом.

«Проблема актуальна и для Московской области. Мы находимся рядом со столицей, и модные и неполезные для здоровья течения нас затрагивают в первую очередь», — добавил парламентарий.

Как сообщало ИА REGNUM, ростовские власти также предлагают установить административную ответственность за оптовую или розничную торговлю жевательным и нюхательным табаком.

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