В России оказалось в два раза больше прокуроров по сравнению с ЕС

Москва, , 12:34 — REGNUM Среди стран, входящих в Совет Европы Россия занимает лидирующее место по количеству прокурорских работников на душу населения, при этом по количеству адвокатов РФ сильно отстает от стран ЕС. Об этом со ссылкой на данные Европейской комиссии по эффективности правосудия сообщает РБК.

По сведениям комиссии, в России на каждые 100 тыс. населения приходится 25 служащих прокуратуры, это примерно в два раза выше среднего показателя европейских стран (12 работников прокуратуры на 100 тыс. населения).

По данным экспертов издания, такая разница связана с разным функционалом прокуратуры — в России это надзорное ведомство, деятельность которого распространяется на все общественные институты, в уголовном процессе прокуроры лишь утверждают обвинительное заключение и представляют гособвинение в суде. В странах ЕС прокуроры, чаще всего, сами расследуют уголовные дела.

Отмечается, что судей в России на душу населения несколько меньше, чем в ЕС (18 против 21 на 100 тыс.), при этом в РФ в три раза меньше адвокатов (49 против 162 на 100 тыс.), говорится в материалах комиссии.