Скандал с мусульманским купальником проверит прокуратура и ДУМ Татарии

Казань, , 12:34 — REGNUM В одном из бассейнов Казани 71-летней пенсионерке неожиданно отказали в посещении спортивного объекта из-за того, что буркини (купальный костюм для мусульманок, который полностью закрывает тело женщины, исключая стопы, кисти рук и лицо) запрещается внутренними правилами организации. Причем до инцидента женщина в течение двух лет посещала бассейн именно в таком купальнике.

Сотрудники спорткомплекса на связь с пенсионеркой не выходят, ей предложили только вернуть деньги за оплаченный абонемент, сообщает «Реальное время». Руководство спортивного учреждения объяснило невозможность использовать буркини при посещении бассейна — «не видно, что под купальником».

На сайте бассейна в правилах его посещения действительно указано, что в буркини плавать нельзя.

«В целях заботы о чистоте и гигиене запрещено плавать в гидрокостюме, буркини (мусульманский костюм), в длинных плавках-шортах (ниже колен), в шапочках для душа», — гласит последний пункт правил.

По поручению муфтия Татарии Камиля хазрата Самигуллина совет старейшин сегодня выехал на место инцидента для выяснения обстоятельств, сообщил председатель совета аксакалов Духовного управления мусульман республики Айрат хазрат Аюпов.

«У нас уже есть опыт положительного решения подобных вопросов, например с ношением платков в казанских школах… Все мы — разумные люди, важно мирно урегулировать этот вопрос. С руководством бассейна мы провели переговоры и держим ситуацию на контроле. О результатах и предпринятых мерах мы сообщим дополнительно», — заверил глава совета.

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Ситуация с запретом носить буркини может быть основанием для проверки компетентных органов, информация об этом конкретном случае передана для изучения в прокуратуру, сообщил старший помощник прокурора Татарии Руслан Галиев.Начальник отдела защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора региона Ирина Ахметшина отметила, что расценивает указанную ситуацию как ущемление прав потребителей. В СанПиН и ГОСТе указано, что плавать в бассейне в непредназначенной для этого одежде нельзя, но разграничений по купальникам в них нет.

«Условия должны быть одинаковы для всех, так как оказание услуг является публичным договором», — заключила Ахметшина.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, летом 2016 года власти французской Ниццы запретили ношение буркини на пляжах города, посчитав использование мусульманских купальных костюмов неуместным после теракта, ответственность за который взяла на себя группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Вслед за Ниццей запрет на буркини ввели многие города на юге Франции.

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26 августа 2016 года Высший арбитражный суд Франции отменил запрет на ношение буркини в городке Вильнев-Лубе, создав прецедент. Фактически, тем самым ношение специального купальника признано неотъемлемым правом мусульманок.

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Позднее запрет на ношение буркини призвали отменить в ООН. Официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Руперт Колвилл заявил, что такого рода ограничения нарушают международные нормы, касающиеся прав человека, и отнюдь не способствуют безопасности.

Напротив, запреты разжигают религиозную нетерпимость к мусульманам, что в конечном итоге препятствует усилиям по борьбе с экстремизмом, отмечал Колвилл.

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