Обвиняемого в госизмене сотрудника ЦНИИмаш оставили под стражей

Москва, , 12:15 — REGNUM Сотрудник Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Виктор Кудрявцев, которого обвиняют в государственной измене, останется под арестом. Такое решение принял 4 сентября Мосгорсуд.

В судебной инстанции отметили, что принято решение оставить без удовлетворения апелляционную жалобу адвоката обвиняемого, который настаивал на изменении меры пресечения для своего подзащитного и просил Кудрявцева освободить. По мнению стороны защиты, для 74-летнего ученого с целым набором заболеваний трудно переносить содержание в СИЗО.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее просьбу следственным органам изменить меру пресечения 74-летнему учёному, который в настоящее время находится в СИЗО направил глава совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов.

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Добавим, Виктор Кудрявцев был арестован 19 июля. Его подозревают в передаче секретной информации в одну из стран блока НАТО. По данным правоохранителей, передача информации осуществлялась через электронную почту.

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