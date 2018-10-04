В День германского единства в Берлине прошли демонтрации националистов

Берлин, , 12:20 — REGNUM Из 60 тыс. отмечающих День германского единства, собравшихся в центре Берлина, присутствовали 2 тыс. правых популистов, а также ряд неонацистов, открыто совершающих гитлеровское приветствие, пишет издание BILD.

Помимо 2 тыс. правых активистов у Бранденбургских ворот, полиция заявила о таком же количестве протестующих из их лагеря в других частях города. Около 4 тыс. сотрудников полиции обеспечивали безопасность и предотвращали попытки столкновений между националистами и левыми активистами.

Правые протестующие принесли немецкие флаги и плакаты с лозунгами «Меркель должна уйти!», «Меркель, ты сделала из Германии рай для паразитов и преступников!», «Мы — народ». Антифашисты принесли плакаты «Нет нацизму» и «Добро пожаловать, беженцы».

Полиция зафиксировала случаи нарушения законов об оружии, собраниях и митингах, запрета на нацистское приветствие. До крупных инцидентов не дошло.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 октября в Дортмунде произошли стычки между полицией, правыми и левыми демонстрантами.

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