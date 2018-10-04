Недовольство в Тюменской области: где власть даёт слабину

Тюмень, , 12:22 — REGNUM В Тюменской области значительно выросло недовольство населения властями Юргинского района. На данной территории за 2017 год на 27,4% стало больше неудовлетворительных оценок действий муниципальной власти, выросло и число негативно настроенных к руководству района жителей. Об этом говорится в докладе о результатах мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципалитетов региона за 2017 год, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По сравнению с 2016 годом в Юргинском районе на 18% стало больше недовольства среди населения действиями и решениями муниципальной властью. Опрос жителей Тюменской области проводился с применением IT-технологий с 1 января по 31 декабря 2017 года включительно. Оценивалась степень удовлетворённостью транпортной, коммунальной и социальной инфраструктурами.

В 2017 году в нескольких муниципальных образованиях понизился рейтинг местных властей. В Вагайском и Сорокинском районах число не удовлетворенных чиновниками увеличилось на 12% и 15,8% соответственно. В Казанском, Бердюжском, Армизонском, Голышмановском районах количество неудовлетворенных граждан составляет менее 5%.

В докладе отмечается, что увеличение доверия к властям отмечается в Аромашевском (+8,1%), Уватском (+5,4%), Тобольском (+3,4%) районах и в городе Тюмени (+4%).

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