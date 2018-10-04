Всероссийская единая акция «Благодарю» стартует 4 октября

Москва, , 12:05 — REGNUM В четверг и пятницу, 4 и 5 октября 2018 года по всей России пройдут массовые поздравления учителей с профессиональным праздником. День учителя — праздник, посвященный всем работникам образовательной сферы, который ежегодно отмечают более, чем в 100 странах мира. Поблагодарить своего учителя, тренера или наставника призывает Акция «Благодарю» — один из проектов АНО «Россия — страна возможностей», указ о создании которой был подписан Президентом РоссииВладимиром Путиным 22 мая 2018 года.

В рамках Акции «Благодарю» поблагодарить учителя можно несколькими способами:

Во-первых, участники Акции могут публиковать видеозаписи и посты со словами благодарности своим учителям/педагогам/наставникам в социальных сетях с хэштегом #акцияблагодарю. Поддержать Акцию выразили желание многие известные блогеры. Они поделятся личными историями о своих учителях и наставниках.

Во-вторых, организаторы проведут мероприятия в школах по всей России, в рамках которых школьники и студенты придут поздравить своих учителей и сказать им слова благодарности.

В-третьих, поблагодарить учителя можно также с помощью специальных открыток Акции «Благодарю», которые представлены в 15 тысяч отделений Почты России по всей стране. Даже если отправитель не знает, где живет его адресат, специалисты Центра обработки данных Акции постараются его найти. Для этого нужно рассказать о своем учителе как можно больше (школа, год выпуска, фамилия и т.д.).

Также можно отправить открытку через интернет — для этого на сайте Почты России есть специальный онлайн-сервис. С его помощью любой желающий может в режиме онлайн написать на открытке пожелание своему учителю. Она будет распечатана и доставлена адресату почтой.