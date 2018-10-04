«Пип-шоу» в США: и ты, Бретт!

Виктор Грибачев, , 12:00 — REGNUM

Прямая трансляция слушаний в юридическом комитете сената США 27 сентября собрала аншлаг, за ними следило 20,4 миллиона телезрителей. При том, что любимые многими из нас «Симпсоны» последнее время собирают миллионов по пять американцев. Главными действующими лицами слушаний были кандидат на пост члена Верховного суда Бретт Кавано и профессор психологии Кристина Блэйзи Форд.

Женщины, вперед!

Ученая обвиняла Бретта в попытке изнасилования, которой — по ее уверениям — она сумела успешно противостоять 36 лет назад. Кандидат на пост судьи все обвинения в свой адрес отметал. Действо более всего походило на «пип-шоу», стриптиз, который приватно демонстрируют через стекло. Стекло в виде телеэкрана было, приватностью, учитывая великую значимость отбора кандидатов в Верховный суд, пожертвовали.

Республиканцы и демократы после победы Дональда Трампа на выборах каждое утро начинают с мантр на тему «Москва ставит своей целью породить хаос в США». Завершают свой рабочий день заклинаниями о том, что русские уже преуспели в этом, посему их мучают ночные кошмары. Бывает, ведь обвинение окружающих в собственном идиотизме — ключевая особенность параноика.

Сенатские слушания — мероприятие из того же ряда. «Грудью дорогу проложим себе!», — громогласно заявили в демократической партии, и бросили против республиканца Бретта Кавано демократку Кристину Блэйзи Форд. Конечно же, профессор заявила о домогательствах в самое нужное время, больше молчать она не могла.

По всем канонам самого примитивного сценария слушания должны были закончиться победой добра над злом. Положительным героем — подобно Шарон Стоун, сыгравшей «ковбойку» в фильме «Быстрый и мертвый» — должна была стать жертва неудавшегося изнасилования. Мерзавцем, заслуживающим всеобщего осуждения — бесстыдный насильник. После чего американцы обязаны были выйти на улицы городов и поселков с требованиями линчевать Бретта Кавано, а его однопартийца и покровителя Дональда Трампа немедленно предать импичменту. Увы, «пип-шоу», хоть и растянулось на 8 часов и 45 минут, нокаутом не завершились, а по очкам члены комитета, со счетом 11 республиканцев — 10 демократов присудили победу Бретту Кавано и рекомендовали его для утверждения сенатом. Разве что пошли на уступки демократам, требовавшим дать ФБР право расследовать это дело.

Но публика напрасно запасалась пивом и чипсами к нынешним выходным: уже в среду ФБР оперативно сообщило о завершении расследования, а в Белом доме поспешно объявили о невиновности Бретта Кавано. Теперь собранные следователями материалы передали в сенат, голосование в верхней палате конгрессе состоится либо в пятницу, либо в субботу, поэтому уикэнд американцы по привычке проведут со своими газонокосилками. «Пип-шоу», похоже, завершилось.

«Харрасмент» — это звучит. Модно…

У массового психоза, обуявшего сегодня американское общество, две причины. Условно — внешнеполитическая, о «вмешательстве Москвы» в процесс президентских выборов и то, что даже у нас стараются называть заумным словом «харрасмент». Одна из расшифровок термина звучит так: «Нежелательное внимание сексуального характера, которое исходит от агрессора с более высоким социальным статусом и унижает жертву». Получись у демократов отклонить кандидатуру Бретта Кавано, они могли бы достойно отпраздновать первую годовщину рождения «Меня тоже» — движения американок, уверяющих, что они подвергались этому самому «харрасменту». Ведь именно 5 октября 2017 года газета «Нью-Йорк таймс» опубликовала статью о непристойном поведении Харви Вайнштейна: десятки соотечественниц сообщили, что голливудский продюсер их либо изнасиловал, либо пытался это сделать, либо тупо лапал.

Активистки движения «Меня тоже» масштабы юбилея свернут, потому что все их силы ныне брошены на обличение кандидата в члены Верховного суда. Как сегодня заведено среди футбольных фанатов, после матча поклонники обеих команд принимаются выяснять отношения самыми различными способами. Телеаудитория, после слушаний четко разделившаяся на «фордистов» и «каванистов», пока делает это в рамках закона. Однако мелочно и откровенно глупо, как бы грубо это ни звучало.

Демократы и активистки из «Меня тоже» нашли огромный список прегрешений Бретта Кавано — помимо инкриминируемой ему попытки изнасиловать верную сторонницу «партии ослов» Кристину Блэйзи Форд. Юристы туманно намекают, что, будучи участником расследования «дела Билла Клинтона и Моники Левински», Бретт Кавано разглашал некие секретные сведения. Верные делу демократической партии американки объявляют Бретта алкоголиком, благо в ходе слушаний он не скрывал своей любви к пиву, в общей сложности этот напиток в диалоге с сенаторами упоминался ровно 30 раз. И, вместо покаяния и слов о готовности вступить в ряды «Анонимных алкоголиков», завершил тему признанием о своем пристрастии к пиву по сей день. Разъяренным соотечественницам Бретта пора посмотреть «Бриллиантовую руку» и быстрехонько изготовить плакат «Позор пьянице и дебоширу г-ну Кавано!».

Не повинился, не сознался, не покаялся — вопреки настойчивым рекомендациям прогрессивной общественности из симпатизантов демократической партии. Той самой, которая предпочитает не вспоминать: ее ставленник Билл Клинтон никогда не приносил извинений Монике Левински, да и вообще утверждал, что президент не должен уходить в отставку по причине «романтических отношений» со стажеркой Белого дома. Память граждан Соединенных Штатов зависит исключительно от их политических взглядов, именно поэтому сотни американок в социальных сетях сегодня гордо пишут: «Я не знаю, что там и когда случилось, но гневно осуждаю Бретта Кавано и полностью поддерживаю Кристину Блэйзи Форд!».

Главный «каванист», человек, проталкивающий Бретта на должность члена Верховного суда, Дональд Трамп, перетолмачивает суть дела проще некуда. Выступая 2 октября на встрече республиканцев в штате Миссисипи, президент лаконично изложил позицию Кристины Блэйзи Форд на слушаниях: «Тридцать шесть лет назад это случилось, я выпила одну бутылку пива. Верно? Я выпила одну бутылку пива. Как вы попали домой? Я не помню. Как вы попали в дом? Я не помню. Но я помню, что выпила одну бутылку пива, это единственное, что я помню». Единомышленники Дональда Трампа, заслышав слово «пиво», принялись скандировать «Мы хотим Кавано!».

Плакать, всем плакать

Согласно подсчетам канадской газеты «Торонто стар», Дональд Трамп лжет ровно 100 раз в неделю, однако на этот раз его изложение ответов Кристины Блэйзи Форд в ходе слушаний было верным. «Каванистам» глубоко наплевать на мгновенно появившиеся после слушаний газетные публикации светил от психологии о том, что подлинная жертва изнасилования ничего не должна помнить, настолько велик ее шок.

На роль лидера «каванистов» может претендовать внештатный комментатор «Фокс ньюс» Кевин Джексон. Желание поддержать Бретта Кавано он объяснил в «Твиттере»: «К черту с представлениями о том, что женщинам надо верить в любом случае. Лживые шлюхи — вот кто эти три женщины, и мы знаем о них еще больше. Таково мое отношение к лжецам, какого бы пола они ни были».

Вдогонку перешел к «политике», обвинив в продажности всех американок левых взглядов, а сторонницы демократической партии, поклялся он, и вовсе ведут постоянную войну против мужчин.

Действительно, профессор психологии, как нельзя вовремя вспомнившая о попытке изнасилования, была не одинока в своих обвинениях. Есть еще Дебора Рамирес, зарегистрированный член демократической партии, по ее уверениям, она выступает «за соблюдение прав человека, социальную справедливость и перемены в обществе». Поэтому сразу признала: была пьяна, страдает провалами памяти, но что помнит отчетливо, как еще студент, Бретт Кавано начал тыкать своим детородным органом ей в лицо, но Дебора — девушка не промах, сумела увернуться. Затем возникла Джулия Светник, объявившая себя жертвой группового изнасилования. Как и ее товарки, не помнит, где был в это время Бретт Кавано и принимал ли участие в оргии. Зато, говорит, интенсивно спаивал девушек.

Второго октября сенатский юридический комитет огласил письмо Денниса Кетерера, в котором тот обозначил два факта: в 1993 году он был любовником Джулии Светник, и «больше всего ей нравилась групповуха». Анонимное письмо некоей добропыхательницы сенаторы рассматривать не стали: женщина сообщала о визите своей дочери на пьянку в 1998 году, где — по словам дочери — Бретт Кавано прижал к стене девушку. Поэтому она, эта девушка, очень сильно страдает по сей день…

Некоторые американские издания заметили: Бретт Кавано, давая показания, пустил скупую мужскую слезу. Кристина Блэйзи Форд плакала обильно. Оценивая поведение публики подобных водевилей, О. Генри уверял, что «галерка рыдала, оголенный партер плавал в волнах слез».

Насчет «пыльцы» и поцелуя

Американцы считают себя людьми гуманными. В сентябре выяснилось: Шарлотта Джилл, владелица ресторана в штате Мэн, сильно сочувствует привозимым ей для готовки живым омарам. Поэтому пропускает через воду в баке, где те дожидаются очереди быть сваренными, дым от горящей марихуаны. Предположительно, обкуренные омары с радостью затем сами прыгают в кипяток.

«Я хочу скрасить им жизнь», — цитируют добрую самаритянку журналисты.

Если бы ее соотечественницы так же бережно относились к судьбам населяющих Соединенные Штаты мужчин, то движение «Меня тоже» не выродилось бы в инквизицию по признаку пола. По данным на лето нынешнего года, уже 220 американцев стали жертвами воинствующих феминисток, присвоивших себе право карать без суда и следствия. «Он ко мне приставал», «Он до меня дотронулся», «Он меня чмокнул в щеку» — стандартный набор обвинений «противниц харрасмента». Полный список, как указано, «знаменитостей, политиков, руководителей корпораций и других лиц» мужского пола, которых уличили в «неподобающем отношении» к женщинам, в интернете есть. Фигурируют там известные нам Сильвестр Сталлоне и Мел Гибсон, зато полностью отсутствуют «простые американцы» с такими профессиями, как водитель грузовика или портовый грузчик. Кто-то из великих сумел отбиться от новых амазонок, а вот актер Билл Косби, обвиненный в изнасиловании, по справедливости отбывает тюремный срок.

Отдельно взятые «жертвы харрасмента» успешно монетизируют статус жертвы. Скромной девушке по имени Рейчел Крукс на 11 января 2006-го было 22 года, нынешнему президенту США — 59, и встретились они случайно в холле нью-йоркского бизнес-центра «Трамп тауэр», где сегодняшняя героиня тогда работала. Ее трогательная история, с которой она теперь гастролирует по женским общественным организациям, заставляет слушательниц рыдать, негодовать и требовать импичмента президента. Еще бы, как повествует Рейчел Крукс, она представилась Дональду Трампу, в ответ он взял ее руку, а затем несколько раз поцеловал в щеки. Нет, на этом все, точка.

Ныне ее вариации на тему «Вот стою я здесь перед вами, простая американская баба, Дональдом Трампом униженная и оскорбленная, живучая!» пользуются бешеным успехом. Таким, что Рейчел Крукс уже выиграла праймериз в штате Огайо от демократической партии и, возможно, попадет в местное законодательное собрание. Президент, как водится, коротенько объяснил, что такого не было, и никакой Рейчел Крукс он не знал, не знает и знать не хочет. Ему крупно повезло: заяви «простая американская баба», что Дональд Трамп двенадцать лет назад намеревался ее изнасиловать, сегодня эту демократку сразу бы двинули в сенат страны на предстоящих промежуточных выборах.

Вероятно, это Рейчел Крукс имел в виду бравый солдат Швейк, сообщая своим сослуживцам, как молоденькая девица лет шестнадцати на уроке танцев, «заливаясь слезами, сказала одному гимназисту, ущипнувшему ее за плечо: «Вы сняли, сударь, пыльцу моей девственности!».

А нам — пару пива

Отдадим должное американкам из движения «Меня тоже». Они не стали обвинять Бретта Кавано в организации убийства Джона Кеннеди, террористическом акте 11 сентября 2001 года или переходе улицы в неположенном месте. Если же им удастся выяснить, что однажды тот попробовал российское пиво «Балтика», еще одним серьезным обвинением о вмешательстве Москвы в политику США станет больше. Полный абсурд, кто спорит. Так же, как и материал, который пару недель назад опубликовало интернет-издание «Конверсейшн»: автор всерьез предупредил читателей о попытках русских посеять хаос в неокрепших умах американских школьников-бойскаутов.

Кристина Блэйзи Форд сделала свое дело, добавив того самого хаоса в умы сограждан. Ложки, подтвердили следователи ФБР, вроде бы нашлись, но осадок все равно остался, Бретту Кавано прислали черную метку. Только не за вменяемую ему попытку изнасилования — за «политику».

Бретт — из тех, кого можно смело назвать «несгибаемым республиканцем», что он и доказал, работая советником Кеннета Старра, обвинителя по делу об импичменте президента Билла Клинтона — демократа, напомню. Пятнадцатого августа 1998 года, за два дня до того, как Билл Клинтон должен был дать показания большому жюри присяжных, Бретт составил список из 10 вопросов для президента. Многие из них, даже по меркам либеральных американских журналистов, звучали, цитирую, «откровенно сексуальными». Поэтому постараюсь максимально деликатно перевести лишь самые благопристойные: «Лжет ли Моника Левински, уверяя, что, находясь в Овальном кабинете, вы вставили ей сигару в … ?», «Лжет ли Моника Левински, говоря, что у вас с ней примерно 15 раз состоялся секс по телефону?», «Лжет ли Моника Левински, заявляя, что девять раз занималась с вами оральным сексом в Овальном кабинете?». Уже в 1997 году, задолго до того, как Дональд Трамп стал именовать супругу Билла «лгуньей», Бретт Кавано, по свидетельству его приятеля, обозвал Хиллари Клинтон «сукой», комментируя ее появление на телеэкране.

Демократы, разумеется, злопамятны, но, в отличие от Кристины Блэйзи Форд, ворошить свое прошлое не любят. И самым серьезным образом думают о ближайшем будущем: промежуточных выборах в конгресс в ноябре. Попытка изнасилования единомышленницы злобным республиканцем, по их прикидкам, могла дать «партии ослов» шансы на получение большинства — как в палате представителей, так и в сенате. Однако после слушаний «белые американцы» пришли в ярость, принялись скандировать нечто вроде «Наших бьют!», и готовы не просто поддержать республиканцев, но и обязать всех своих родных и близких поступить точно так же. Хиллари Клинтон в 2016 году безуспешно призывала жен «твердолобых консерваторов» проголосовать сердцем — то есть, за нее. Не получилось, 52 процента белых американок выбрали Дональда Трампа.

Утвердят Бретта Кавано сенаторы — и у республиканцев появится возможность в ноябре победить своих извечных соперников. «Прокатят» ‑ и у сплоченной армии сторонников Дональда Трампа будет великолепный шанс отомстить демократам за поражение «рубахи-парня», любителя пива Бретта Кавано.

Что до Кристины Блейзи Форд, то ее сердобольные коллеги-психологи предложили ей гуманный выход из ситуации: 36 лет назад ее пытался изнасиловать не Бретт Кавано, а, согласно канонам психоанализа, его двойник. Не теряя лица, профессор объявляет, мол, так оно и было, все пляшут и танцуют.

Добавлю от себя: на радостях Бретт Кавано приносит пару бутылок пива и предлагает ей отметить примирение.