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Над Петербургом вой сирен — идет проверка системы оповещения

Общество

Сирены и громкоговорители включены сразу по всему городу

Санкт-Петербург, 4 октября 2018, 11:53 — REGNUM  Петербург охвачен всеобщим воем сирен гражданской обороны — утром 4 октября в городе проводится комплексная техническая проверка региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения.

В ее рамках включаются электросирены, отрабатывается перехват теле-и радиоканалов эфирного вещания и доведение речевых сообщений до населения Санкт-Петербурга.

На станциях Петербургского метрополитена в рамках проверки также осуществляется трансляция специальных текстов, из которых пассажиры могут узнать о порядке оповещения населения в случае чрезвычайной ситуации.

О сегодняшней проверке органы МЧС и органы городской власти заранее предупреждали граждан через СМИ, поэтому паники в связи с сиренами возникнуть не должно. К тому же перед началом учений из уличных громкоговорителей прозвучало сообщение о том, что речь идет о тренировке.

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МЧС России
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