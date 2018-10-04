Над Петербургом вой сирен — идет проверка системы оповещения

Санкт-Петербург, , 11:53 — REGNUM Петербург охвачен всеобщим воем сирен гражданской обороны — утром 4 октября в городе проводится комплексная техническая проверка региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения.

В ее рамках включаются электросирены, отрабатывается перехват теле-и радиоканалов эфирного вещания и доведение речевых сообщений до населения Санкт-Петербурга.

На станциях Петербургского метрополитена в рамках проверки также осуществляется трансляция специальных текстов, из которых пассажиры могут узнать о порядке оповещения населения в случае чрезвычайной ситуации.

О сегодняшней проверке органы МЧС и органы городской власти заранее предупреждали граждан через СМИ, поэтому паники в связи с сиренами возникнуть не должно. К тому же перед началом учений из уличных громкоговорителей прозвучало сообщение о том, что речь идет о тренировке.