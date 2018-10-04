На трассе М3 «Украина» разрешили увеличить скорость до 110 км/ч

Калуга, , 12:30 — REGNUM На участке трассы М3 «Украина» с 174 по 194 километр с 5 октября 2018 года автомобилисты смогут увеличивать скорость до 110 км/час, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе государственной компании «Автодор».

Как уточнили в компании, нововведение касается только легковых автомобилей и грузовиков до 3,5 тонн. Максиально разрешенная скорость для большегрузов по-прежнему будет составлять 90 км/час. Участок с 174 по 194 км начинается у поселка Сосновый Бор, проходит через реку Угру, обходит поселок Куровской, Муромцево, село Льва Толстого. Движение по данному участку было открыто после комплексной реконструкции 21 декабря 2017 года.

В настоящее время это автодорога первой технической категории, имеющая минимум по две полосы для движения в каждую сторону с разделительным барьером между ними, а также освещение на всем протяжении. Дорожное покрытие выполнено из щебеночно-мастичного асфальтобетона. Предполагается, что повышение разрешенной скорости позволит проезжать этот участок с полным соблюдением норм безопасности. Данный 20-километровый отрезок трассы входит в состав платного участка, который начинается со 124 километра. Пункт для взимания оплаты расположен на 168 километре, то есть для автомобилистов, проезжающих только между 174 и 194 километрами, проезд будет бесплатным.

Между тем калужский участок трассы М3 «Украина» будет платным до 1 мая 2109 года, в соответствии с распоряжением премьер-министра России Дмитрия Медведева. Так, с 7 часов утра и до полуночи за проезд по каждому из двух платных участков в зависимости от типа транспортного средства придется платить от 40 до 180 рублей, а с полуночи и до семи утра — от 20 до 90 рублей.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, деньги за проезд по платному участку федеральной скоростной автомобильной магистрали М3 «Украина» на территории Калужской области собирает коммерческая структура, зарегистрированная в Нидерландах.

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