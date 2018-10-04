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Челябинску не хватает водителей для преодоления мусорного коллапса

Общество

Объявлен срочный набор

Челябинск, 4 октября 2018, 11:22 — REGNUM  В Челябинске срочно ищут водителей мусоровозов. Также необходимы грузчики, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Набор ведёт новый оператор по вывозу твёрдых бытовых отходов — Центр коммунального сервиса. Водителям обещают зарплату до 30 тыс. рублей, её дальнейшую индексацию и новые «КамАЗы» для работы.

Отметим, о наборе персонала для вывоза мусора объявление размещено на официальном сайте мэрии города. Как следует из сообщения, найти кадры для работы на мусоровозах поручил лично губернатор области Борис Дубровский.

Напомним, после 11 сентября в Челябинске возник коллапс с вывозом мусора. Поводом к этому послужило закрытие городской свалки. Мусоровозы направили на альтернативные загородные полигоны. Однако порядка десяти подрядчиков просто отказались от работы.

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Мусорный коллапс в Челябинске
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