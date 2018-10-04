В Оренбуржье план по диспансеризации населения выполнен на 68%

Оренбург, , 11:20 — REGNUM В Оренбургской области профилактический медосмотр прошли более 211 тыс. человек. План диспансеризации взрослого населения выполнен на 68%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном минздраве.

В ведомстве в качестве факторов, способствующих развитию хронических неинфекционных заболеваний у оренбуржцев, прошедших диспансеризацию, отметили нерациональное питание (42,3% осмотренных); низкую физическую активность (28,6%); повышенный уровень артериального давления (27%), избыточную массу тела (27%), курение табака (13,8%).

Согласно новым порядкам проведения диспансеризации, с 2018 года акцент в работе с пациентами сделан на предупреждение развития социально значимых заболеваний, которые могут привести к инвалидности, смертности. В то же время, ранняя диагностика таких болезней и своевременная медицинская помощь помогают сберечь здоровье, сохранить жизнь. Всего в 2018 году диспансеризации подлежат 319 177 жителей области.