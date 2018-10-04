Опасности нет: на химзаводе в Бельгии ликвидировали утечку

провинция Лимбург, Бельгия, , 11:17 — REGNUM Утечка химического вещества на заводе в Бельгии, где сегодня, 4 октября, прогремел взрыв, устранена. Об этом со ссылкой на местные власти сообщает агентство Het Belang van Limburg.

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Отмечается, что угрозы для населения и окружающей среды нет.

Как сообщало ИА REGNUM, взрыв на химическом заводе компании Vynova в бельгийской коммуне Тессендерло в провинции Лимбург произошёл взрыв рано утром 4 октября. Над предприятием поднялось облако газа. Жителям близлежащих было рекомендовано не открывать окна и двери. Какое именно вещество разлилось на заводе, не уточняется.