В субъектах РФ с высокой младенческой смертностью пройдут проверки

Москва, , 10:58 — REGNUM В регионах России с высокой младенческой смертностью пройдут комплексные проверки. Проблему младенческой смертностью в стране обсудили участники пресс-конференции «Рост младенческой смертности в перинатальных центрах: случайность или халатность?!». Эксперты назвали эту проблему системной, сообщает Медвестник.

Эксперты Минздрава и Росздравнадзора исследуют причины роста младенческой смертности в проблемных регионах, и проведут детальный анализ данных. В частности, будет изучаено, насколько грамотно в субъектах РФ выстроены маршрутизация и трехуровневая структура медицинской помощи, доступны ли профильные специалисты и лекарственное обеспечение.

Медики связывают рост младенческой смертности в некоторых регионах России с недостаточной подготовкой кадров, с новой техникой и новыми программами, с которыми работают старые специалисты, недостаточно освоившие современные технологии, тот есть влияет так называемый человеческий фактор.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным Счетной палаты РФ, уровень младенческой смертности увеличился за 8 месяцев 2018 г. в 42 субъектах РФ, еще в 42 он снизился и в одном остался на прежнем уровне. Наихудшая динамика отмечена в Томской, Кировской, Смоленской, Мурманской, Нижегородской и Курганской областях, Краснодарском крае, на Чукотке, в Якутии и Республике Марий Эл.

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