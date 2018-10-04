Бандитам, убившим полицейского в Кабардино-Балкарии, было нужно его оружие

Нальчик, , 10:56 — REGNUM Одной из целей убийц полицейского 3 октября в Кабардино-Балкарии стало завладение его табельным оружием и боеприпасами. Версией следователей также является убийство с целью воспрепятствования законной деятельности участкового уполномоченного полиции. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СКР по региону.

Напомним, уголовное дело, которое возбуждено по факту преступления, расследуется в том числе по статьям «Хищение оружия и боеприпасов с применением насилия опасного для жизни» и «Похищение у гражданина личного документа».

Как сообщало ИА REGNUM, 3 октября в пойме реки Баксан в районе села Атажукино в Кабардино-Балкарии было обнаружено тело участкового уполномоченным полиции межмуниципального отдела МВД России «Баксанский». Бандиты нанесли сотруднику полиции множество ножевых и пулевых ранений, от которых он скончался.

По факту жестокого убийства было возбуждено уголовное дело. По горячим следам были установлены подозреваемые в его совершении. Утром 4 октября в дом к ним нагрянули силовики. На предложение сдаться они ответили огнем и были уничтожены. По месту пребывания бандитов были обнаружены самодельное взрывное устройство, компоненты для изготовления бомб, боеприпасы.

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