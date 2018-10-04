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В Москве планируется привить от гриппа более 60% населения

Общество

В Подмосковье планируют привить от гриппа 45% населения

В Москве планируется привить от гриппа более 60% населения
Прививка от гриппа

Москва, 4 октября 2018, 10:29 — REGNUM  В Москве и Подмосковье проходит прививочная кампания против гриппа. Прививку от гриппа уже сделали более 1 млн жителей Московской области, это 14% всего населения, сообщили в Минздраве РФ.

По словам министра здравоохранения Московской области Дмитрия Матвеева, всего в 2018 году запланирована вакцинация против гриппа 3,2 млн человек, это составляет 45% жителей Подмосковья. В Москве планируется привить порядка 7,6 млн человек, это более 60% жителей столицы. По данным на конец сентября вакцинацию прошли около 16% москвичей.

Масштабная кампания по вакцинации жителей Москвы от гриппа стартовала 20 августа и продлится до 28 октября. Бесплатную прививку можно сделать во всех взрослых и детских городских поликлиниках. Москвичи старше 18 лет могут пройти вакцинацию в мобильных пунктах, расположенных близ станций Московского метрополитена.

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Как сообщало ИА REGNUM, с 1 октября в России стартовала Всероссийская горячая линия по профилактике гриппа и ОРВИ. Две недели (до 15 октября) специалисты управлений Роспотребнадзора будут консультировать всех желающих по различным вопросам профилактики гриппа.

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Грипп, ОРЗ
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