Два сотрудника ДОСААФ задержаны в Москве за подкуп

Москва, , 10:24 — REGNUM В Москве двое сотрудников центрального совета Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) попали в поле зрения правоохранительных органов. Заместителя председателя ДОСААФ по развитию Петра К. и заместителя начальника департамента имущественных отношений и развития организации Расула Б. подозревают в подкупе в особо крупном размере.

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Возбуждено уголовное дело по ч. 8 ст. 204 УК РФ. В настоящее время оба подозреваемых задержаны и заключены под стражу, пишет «Коммерсантъ». Решение об аресте на два месяца принял Басманный райсуд, удовлетворив ходатайство Следственного комитета России.

В ДОСААФ России информацию о задержании сотрудников подтвердили. В обществе начато внутренне расследование ЧП.

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Как сообщало ИА REGNUM, в сентября 2018 года виновным в двух эпизодах коммерческого подкупа и пяти эпизодах получения взяток, так называемых «откатов», был признан бывший начальник Главного управления №3 Спецстроя России Александр Шашкин. Суд приговорил его к лишению свободы сроком на 5,5 года в колонии строгого режима со штрафом в размере 40 млн рублей.

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