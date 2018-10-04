Из России в Грузию в 2018 году прибыло 1,3 млн туристов

Тбилиси, , 10:21 — REGNUM Более 1,3 млн туристов из России посетили за девять месяцев 2018 года территорию Грузии. Об этом свидетельствуют опубликованные данные грузинской национальной администрации туризма.

Отмечается, что прирост турпотока из России по отношению к аналогичному периоду 2017 года составил 22%, такие сведения ведомству предоставил информационно-аналитический департамент грузинского МВД.

По сведениям национальной администрации туризма, количество приезжих из России в сентябре повысилось на 27,8% — до 186 тыс. человек, что стало рекордом за 12-летний период.

Как сообщало ИА REGNUM, число туристов из России, посещающих Испанию, продолжает увеличиваться и за восемь месяцев 2018 года достигло 854 тыс. человек.

Добавим, по сведениям Ассоциации туроператоров России (АТОР), наиболее популярным направлением туризма в РФ в 2018 году является Турция. Турецкую Анталью в 2018 году посетили более четырех миллионов туристов из России.

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