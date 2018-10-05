Пять выдающихся учителей России и зарубежья

Москва, , 00:01 — REGNUM Сегодня, 5 октября, более чем в ста странах мира отмечают День учителя. ИА REGNUM подготовило к празднику подборку выдающихся работников сферы образования.

Василий Жуковский

Жуковский известен не только как великий поэт, но и как домашний педагог царской семьи. Он преподавал у будущего императора Александра II и разработал 12-летний план обучения, в который входили уроки по русскому языку, истории, географии, нравственности и другим дисциплинам. Если Александр II был всю жизнь признателен своему наставнику, то императрица Александра Федоровна не оценила его педагогического таланта. По её словам, Жуковский был слишком поэтичным, чтобы оказаться хорошим учителем.

Генрих Шаррельман

Немецкий педагог Шарельман был противником традиционного образования. В своей книге «Трудовая школа» он подчеркивал, что обучение должно идти навстречу ребенку, позволяя ему самому исправлять свои заблуждения и ошибки. Шарельман был сторонником эпизодического изложения и считал, что направление уроку должно задавать детское любопытство.

Роже Кузине

Французский педагог Кузине придерживался похожих взглядов. Он требовал упразднить традиционное обучение, считая, что оно тормозит творческое развитие. Кузине рассматривал обучение не как воздействие учителя на ученика, а как работу ученика над своим развитием. Педагог предложил метод свободной работы группами, в которых ученики сами выбрали занятие и занимались им, обращаясь к учителю за консультацией.

Константин Ушинский

Преподаватель русской словесности в Гатчинском Сиротском институте стал основоположником научной педагогики в России. В «Журнале для воспитания» он публиковал статьи о реорганизации образовательной системы в стране. Ушинский выступал за демократизацию народного образования и особое внимание уделял начальному образованию. Позже он перешел на работу в Смольный институт благородных девиц, где открыл класс для подготовки воспитательниц.

Надежда Крупская

Перед тем, как стать женой Владимира Ленина, Крупская работала домашней учительницей и давала уроки математики. Позже она перешла на работу в вечернюю школу для рабочих, где учила пролетариат считать и писать, а также активно пропагандировала марксизм среди трудящихся. Именно Крупская первой выступила с речью о том, что школы должны быть светскими, а обучение в них — патриотическим и интернациональным.

Всемирный день учителя впервые отметили в 1994 году. Россия также присоединилась к празднованию и с тех пор отмечает профессиональный праздник именно 5 октября. Ранее День учителя на постсоветском пространстве отмечали в первое воскресенье октября.

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