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Специалисты из Казахстана проверят устойчивость зданий в Узбекистане

Общество

После каждого испытания конструкцию здания проверят на деформации

Специалисты из Казахстана проверят устойчивость зданий в Узбекистане
Цитата из х/ф «Дурак». Реж. Юрий Быков. 2014. Россия
Повреждённый фундамент

Астана, 4 октября 2018, 10:07 — REGNUM  Специалисты АО «Казахстанский научно-исследовательский и проектный институт строительства и архитектуры» (КазНИИСА) проведут вибродинамические испытания строящегося дома в Узбекистане, сообщили 4 октября в пресс-службе министерства по инвестициям и развитию республики.

Казахстанские специалисты проверят конструкцию здания на сейсмостойкость и её соответствие проектному решению. После каждого испытания конструкцию здания проверят на деформации.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 сентября исполнительный директор Японского общества сейсмической изоляции (JSSI) Кенжи Савада заявил, что КазНИИСА использует принципы сейсмического укрепления зданий, которые имеют много общего с японскими технологиями.

Читайте ранее в этом сюжете: Казахстан и Япония обсудили развитие сейсмостойкого строительства

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