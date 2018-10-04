Специалисты из Казахстана проверят устойчивость зданий в Узбекистане

Астана, , 10:07 — REGNUM Специалисты АО «Казахстанский научно-исследовательский и проектный институт строительства и архитектуры» (КазНИИСА) проведут вибродинамические испытания строящегося дома в Узбекистане, сообщили 4 октября в пресс-службе министерства по инвестициям и развитию республики.

Казахстанские специалисты проверят конструкцию здания на сейсмостойкость и её соответствие проектному решению. После каждого испытания конструкцию здания проверят на деформации.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 сентября исполнительный директор Японского общества сейсмической изоляции (JSSI) Кенжи Савада заявил, что КазНИИСА использует принципы сейсмического укрепления зданий, которые имеют много общего с японскими технологиями.

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