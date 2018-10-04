Главному тыловику МВД по Карачаево-Черкесии продлили арест

Черкесск, , 09:53 — REGNUM Начальник тыла МВД по Карачаево-Черкесии Мухтар Пхешхов пробудет под домашним арестом еще почти четыре месяца. Такое решение принял городской суд Черкесска. По словам пресс-секретаря Следственного комитета по региону Сергея Шуваева, срок содержания под домашним арестом полковника полиции, подозреваемого в крупном мошенничестве, продлен до 24 января.

Напомним, Мухтар Пхешхов является фигурантом уголовного дела об афере при покупке здания для размещения подразделений управления федеральной миграционной службы. Как установило следствие, в 2016 году начальник тыла МВД вступил в сговор с двумя жителями республики Билялом Джанибековым и Али Анчоковым. При совершении сделки по покупке недвижимости стоимость помещения была завышена на 22 млн рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM , Джанибекову уже предъявлено обвинение в хищении бюджетных средств, Анчоков успел скрыться от следствия и объявлен в федеральный розыск. В розыск был объявлен и начальник тыла МВД Карачаево-Черкессии Мухтар Пхешхов, однако 5 августа 2018 года он добровольно явился в следственные органы со своим адвокатом и был задержан.

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