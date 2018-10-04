Угрожавшего взорвать машину бизнесмена убедил сдаться глава Росгравардии

Москва, , 09:47 — REGNUM Глава Росгвардии Виктор Золотов лично убедил мужчину, угрожавшего взорвать машину у стен Кремля, сдаться правоохранительным органам. Об этом сообщил бывший советник директора Росгвардии, депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

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По его словам, которые цитирует ТАСС, водитель Mercedes Geländewagen, который был остановлен полицией на Васильевском спуске в Москве, потребовал встречу с президентом РФ или с главой Росгвардии Виктором Золотовым. После того как Золотову доложили о ситуации, он лично приехал на место, побеседовал с мужчиной и уговорил его сдаться.

«Они вместе вышли из автомобиля, достали оттуда баллон, и генерал Золотов лично отдал ключи от машины представителям ФСО, после чего мужчина был задержан», — рассказал подробности инцидента Хинштейн.

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Как выяснилось, угрозы озвучивал предприниматель из Приморского края. Почему он потребовал встречи именно с Золотовым, неизвестно, никаких проблем, связанных с Росгвардией, у него не было, отметил парламентарий. В настоящее время решается вопрос о проведении медико-психиатрической экспертизы задержанного и возбуждении уголовного дела.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 октября мужчина на внедорожнике Mercedes Geländewagen пытался проехать под знак «кирпич» на Красную площадь, но был остановлен сотрудниками полиции. После этого он угрожал взорвать газовый баллон в салоне машины. Стражи порядка начали с ним переговоры.