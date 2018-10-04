Главный специалист России по ожогам прибудет в Дагестан

Махачкала, , 09:31 — REGNUM Главный комбустиолог России (специалист по ожогам — ред. ИА REGNUM ) Андрей Алексеев сегодня прибудет в Махачкалу для осмотра подростков, пострадавших в результате взрыва в Левашинском районе Дагестана. Об этом ИА REGNUM 4 октября сообщили, а Республиканской клинической больнице.

По результатам визита специалиста будет приниматься решение о возможности транспортировки двоих пострадавших в один из федеральных ожоговых центров.

Напомним, 2 октября в спортивном зале дагестанского села Эбдалай во время тренировок прогремел взрыв. Пять подростков, самому младшему из которых 14 лет, получили серьёзные ожоги тела.

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В тяжелом и крайне тяжелом состоянии подростки были доставлены в ожоговый центр Республиканской клинической больницы. В течение дня трое пострадавших с помощью спецборта МЧС были транспортированы в федеральный ожоговый центр в Нижнем Новгороде.

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