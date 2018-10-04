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В Астане подвели итоги проекта ЕС по улучшению правосудия в Казахстане

Общество

В рамках программы КС были определены 27 приоритетных проектов

Астана, 4 октября 2018, 09:28 — REGNUM  В Казахстане подвели итоги трехлетнего проекта Евросоюза «Совершенствование уголовного правосудия в Казахстане», сообщает 3 октября агентство «Казинформ».

В Астане состоялась конференция с участием европейских кураторов данной программы. Целью проекта является содействие правительству Казахстана в реформировании уголовного правосудия в соответствии с западными стандартами.

В рамках программы КС были определены 27 приоритетных проектов. Совместно с Верховным судом Казахстана разработано семь программ по развитию судебной системы.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам девяти месяцев 2018 года в Актюбинской области Казахстана в два раза увеличилось количество убийств и на 20% увеличилось количество краж.

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