За сутки в Москве выпало 40% октябрьской нормы осадков

Москва, , 09:26 — REGNUM Почти 40% осадков выпало в Москве в течение суток. Об этом 4 октября сообщают «Метеовести».

"За последние 24 часа в Москве выпало 23 мм осадков или 39% месячной нормы», — говорится в сообщении.

Погоду в столице определяет тыловая часть циклона, куда поступают новые порции дождевых облаков и более свежие воздушные массы. Температура из-за этого будет немного ниже климатической нормы.

Днем 4 октября в Москве облачно, временами возможен дождь. Столбик термометра покажет +8…+10°, в Подмосковье — +6…+11° С. Ветер будет дуть юго-западный с переходом на северо-западный со скоростью 5−10 м/с и с порывами.

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