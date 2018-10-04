В Дагестане появится центр ядерной медицины

Махачкала, , 09:07 — REGNUM В Дагестане может быть построен центр ядерной медицины, включающий в себя диагностику и лечение онкологических заболеваний. Сотрудничество в области высокотехнологичной медицины предложили властям региона в «Роснано», сообщили ИА REGNUM 4 октября в пресс-службе администрации главы и правительства Дагестана.

О планах строительства рассказал управляющий директор по региональной политике и взаимодействию с органами власти и Федеральным Собранием ООО «УК «Роснано» Дмитрий Криницкин в ходе встречи с председателем правительства Дагестана Артёмом Здуновым. Компания заинтересована сотрудиничать с регионом в области поддержки проектов высокотехнологичной медицины.

«Наши партнеры открыли единственный на Юге России центр позитронно-эмиссионной томографии, и они готовы эту сеть развивать дальше, заниматься инвестициями в соответствующую отрасль», — заявил Криницкин.

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Как сообщало ИА REGNUM, о планах на строительство центров ядерной медицины в 2017 году заявили власти Чечни и Северной Осетии. С учетом роста онкобольных в регионах строительство таких центров для проведения диагностики и лечения онкозаболеваний с применением позитронно-эмиссионной компьютерной томографии обосновано. С помощью такого томографа можно выявить даже самые отдаленные и небольшие метастазы.