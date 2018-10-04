Врачи из Южной Кореи провели высокотехнологичные операции в Казахстане

Астана, , 09:05 — REGNUM В Кызыл-Орде корейские медики провели высокотехнологичные операции пациентам со злокачественными образованиями в желудке, передает 4 октября телеканал «Хабар 24».

Хирург областного медицинского центра Нуржан Кылышбеков отметил, что подобные операции никогда не делались в регионе, и специалисты центра даже не видели, как проводятся операции.

«Преимущество лапароскопической колэктомии в том, что не будет большого шрама, это щадящий хороший метод для комфорта, для жизни», — добавила Кылышбеков.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 октября министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов назвал шесть основных проблем в системе здравоохранения республики. Обновление медицинского оборудования является одной из главных проблем в здравоохранении.

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