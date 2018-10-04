В Казахстане повысят доступность госуслуг в сфере мореплавания

Астана, , 08:46 — REGNUM В Казахстане планируют оптимизировать госуслуги в сфере торгового мореплавания для повышения их доступности, сообщили 4 октября в пресс-службе министерства по инвестициям и развитию республики.

Планируется сократить время рассмотрения заявок на выдачу удостоверения моряка, а также исключить требование по предоставлению справки о регистрации по месту жительства. Планируется также автоматизировать ряд услуг в сфере мореплавания.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках проекта «Цифровой Казахстан» в республике многие государственные услуги переводятся в электронный вид. Процесс перевода контролируется надзорными ведомствами.

В частности, в сентябре агентство по делам госслужбы и противодействию коррупции признало «неудовлетворительной» деятельность минюста по оказанию госуслуг.

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