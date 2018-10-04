Ушел из жизни физик Ледерман — автор термина «частица бога»

Вашингтон, , 08:31 — REGNUM В США на 97-м году жизни скончался физик, лауреат Нобелевской премии Леон Макс Ледерман. Некролог опубликован на сайте Национальной ускорительной лаборатории имени Энрико Ферми, которой ученый руководил в 1978—1989 годах.

Ледерман умер 3 октября в Рексберге, штат Айдахо. Он ушел из жизни «в покое», отмечено в сообщении.

Леон Ледерман родился 15 июля 1922 года в Нью-Йорке, его родители эмигрировали из СССР. Имея степень бакалавра по химии, Ледерман поступил на физический факультет Колумбийского университета после Второй мировой войны. Он стал кандидатом, а позже — доктором наук.

Ученому принадлежит открытие ряда электронных частиц. За открытие одного из типов нейтрино ему и его коллегам вручили Нобелевскую премию в 1988 году. В 1993 году вышла в свет книга Леона Ледермана и Дика Терези «Частица Бога: если Вселенная это ответ, то каков вопрос?», посвященная бозону Хиггса.

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