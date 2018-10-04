В Прикамье прокуратура опротестовала скандальный документ

Пермь, , 08:42 — REGNUM В Пермском крае опротестован документ о профилактике детского и семейного неблагополучия, вызвавший широкий резонанс. Прокуратура обнаружила нарушения законодательства в «постановлении о проверке холодильников», сообщает издание «Коммерсантъ».

В прокуратуре подчеркнули, что доступ в жилое помещение, кроме случаев, предусмотренных федеральным законодательством, возможен только с разрешения проживающих в нем лиц. Кроме того, сведения о доходах, состоянии здоровья, ассортименте продуктов питания относятся к персональным данным и могут быть получены только с согласия граждан.

Между тем в департаменте социальной политики правительства Прикамья заявили, что документ уже пересмотрен. Учитываются предложения педагогов, общественников, планируется осуждение с профсоюзами, сообщает портал properm.ru.

«Мы слышим предложения, чтобы нивелировать риски, но чтобы документ оставался рабочим», — сказала начальник департамента социальной политики правительства Пермского края Елена Кравчук.

На заседание комиссии документ пока не выносился, и итоговый вариант постановления не утверждён.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе 2018 года краевая комиссия по делам несовершеннолетних вынесла постановление «Об утверждении Порядка работы субъектов системы профилактики безнадзорности правонарушений несовершеннолетних по раннему выявлению фактов детского и семейного неблагополучия и организации индивидуальной профилактической работы…». Документ вызвал бурю возмущения и негодования. Педагогов и воспитателей образовательных учреждений обязывали наносить визиты в дома своих учеников и воспитанников, а также составлять паспорт жилищно-бытовых условий. Согласно документу, перед заполнением последнего документа педагог обязан посетить ученика на дому и составить по итогам визита акт, в котором указываются, в том числе, сведения о доходе каждой семьи, а также проводится оценка ассортимента продуктов питания.

Прокуратура Пермского края принесла протест на постановление региональной комиссии по делам несовершеннолетних Постановление было принято 15 августа, некоторые его положения вызвали критику со стороны общественности. В частности, классных руководителей в школах обязали вести личное дело каждого учащегося, заполнять социальный паспорт на семью каждого ученика, а также социальный паспорт и паспорт жилищно-бытовых условий. Среди пунктов значилась оценка ассортимента продуктов питания, что спровоцировало большой протест в обществе. Народ негодовал по поводу того, что педагоги начнут надзирать за содержимым холодильников.

Во второй половине сентября появилась реакция губернатора Максима Решетникова. На своей странице в соцсети он охарактеризовал действия чиновников как перегиб и заявил, что документ будет пересмотрен.

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