Ученые выяснили, как недосып сказывается на людях

Вашингтон, , 08:28 — REGNUM Люди, страдающие хроническим дефицитом сна, склонны к негативному мышлению. К такому выводу, как передает портал Nature, пришли американские ученые из Калифорнийского университета.

По данным издания, эксперимент, в котором участвовало 18 добровольцев от 18 до 24 лет, провели в лаборатории. Молодые люди не спали всю ночь и выполняли задания, а затем высыпались и решали аналогичные задания.

Участнику эксперимента во время одного из заданий предлагалось приближаться к другому до тех пор, пока тот не скажет «стоп». Те, кто спал достаточное количество времени, держались друг от друга намного ближе тех, кто не выспался.

Анализ МРТ испытуемых показал, что участники исследования, страдающие хроническим дефицитом сна, воспринимали окружающих как угрозу. Ученые также установили, что невыспавшиеся молодые люди чувствовали себя также более одинокими.

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