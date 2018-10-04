Более четырех тысяч участников посетили молодежный форум в Белгороде

Белгород, , 08:21 — REGNUM Белгородский государственный технологический университет (БГТУ) им. В.Г.Шухова принял на своей площадке X Международный молодежный форум «Образование. Наука. Производство». В мероприятии участвовали более четырех тысяч студентов и молодых ученых, сообщила пресс-служба вуза.

Отмечается, что форум прошел в рамках фестиваля науки юго-запада России и был посвящен 165-летию русского и советского инженера Владимира Шухова, именем которого назван университет.

«Форум был направлен на выявление молодых ученых, стремящихся реализовать свои научные идеи через инновационную деятельность, подготовку студентами научного задела для поступления в магистратуру и аспирантуру, а также для стимулирования массового участия молодежи в научно-технической и инновационной деятельности», — сообщил проректор по научной работе БГТУ профессор Евгений Евтушенко, подводя итоги мероприятия.

В свою очередь, руководитель управления подготовки кадров высшей квалификации БГТУ Юлия Фоменко сообщила, что форум способствует укреплению и поддержке межвузовских студенческих связей. В 2018 году работа мероприятия прошла по 21 тематическому направлению. По итогам проведения форума издается сборник научных трудов, в котором опубликовано 800 статей.

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