Четверг, 4 Октября 2018 года
10:09:24 МСК

Более четырех тысяч участников посетили молодежный форум в Белгороде

Общество

Мероприятие было направлено на выявление молодых ученых, стремящихся реализовать свои научные идеи

Белгород, 4 октября 2018, 08:21 — REGNUM  Белгородский государственный технологический университет (БГТУ) им. В.Г.Шухова принял на своей площадке X Международный молодежный форум «Образование. Наука. Производство». В мероприятии участвовали более четырех тысяч студентов и молодых ученых, сообщила пресс-служба вуза.

Отмечается, что форум прошел в рамках фестиваля науки юго-запада России и был посвящен 165-летию русского и советского инженера Владимира Шухова, именем которого назван университет.

«Форум был направлен на выявление молодых ученых, стремящихся реализовать свои научные идеи через инновационную деятельность, подготовку студентами научного задела для поступления в магистратуру и аспирантуру, а также для стимулирования массового участия молодежи в научно-технической и инновационной деятельности», — сообщил проректор по научной работе БГТУ профессор Евгений Евтушенко, подводя итоги мероприятия.

В свою очередь, руководитель управления подготовки кадров высшей квалификации БГТУ Юлия Фоменко сообщила, что форум способствует укреплению и поддержке межвузовских студенческих связей. В 2018 году работа мероприятия прошла по 21 тематическому направлению. По итогам проведения форума издается сборник научных трудов, в котором опубликовано 800 статей.

Читайте также: Белгородский вуз представил болид для участия в инженерных соревнованиях

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Молодежная политика в РФ
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить