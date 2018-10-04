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После публикаций ИА REGNUM студентам СИУ РАНХиГС пообещали заменить дипломы

Общество

Ранее вуз выдал десятки дипломов несоответствующего образца, но аннулировать их отказался, заявив, что может обменять их лишь на дубликаты

После публикаций ИА REGNUM студентам СИУ РАНХиГС пообещали заменить дипломы
Иллюстрация: Mil.ru
Диплом о высшем образовании

Новосибирск, 4 октября 2018, 08:20 — REGNUM  После нескольких публикаций в ИА REGNUM выпускникам Сибирского института управления РАНХиГС всё же пообещали заменить выданные дипломы о высшем образовании несоответствующего образца. Хотя ранее в официальном ответе на запрос редакции руководство вуза уверяло, что может обменять их лишь на дубликаты.

Напомним, что десятки выпускников СИУ РАНХиГС (в вузе заявили о 53, сами вчерашние студенты говорят, что их более 70) получили дипломы о высшем образовании несоответствующего образца: согласно документу им была присвоена квалификация «специалист» вместо «экономист» или «юрист». Кроме того, регистрационный номер диплома и приложения к нему не соответствовали друг другу. Аннулировать эти дипломы и выдать новые в вузе отказались. А владельцы таких дипломов заявляют, что уже столкнулись с проблемами при трудоустройстве на госслужбу. Они написали письмо ректору РАНХиГС Владимиру Мау и готовы были обратиться в прокуратуру.

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«Вызвали они (руководство одного из факультетов СИУ РАНХиГС — прим. ИА REGNUM ) трёх человек на разговор. Сказали, чтоб они успокоились и забрали дубликаты, потому что других вариантов нет. Мы начали выяснять, были ли какие-то проверки в вузе, и поняли, что никто тут никого и ничего не проверял, а Москва (руководство РАНХиГС — прим. ИА REGNUM ) вообще не в курсе всего этого. По итогу мы всё это довели до Москвы. И вчера, 3 октября, был звонок из РАНХиГСа. Сказали, чтоб не беспокоились и что у нас будут нормальные дипломы. После чего позвонили с кафедры уже нашего СИУ и сказали, что в ближайшее время нам позвонят и скажут, когда нужно будет прийти и забрать новые дипломы», — рассказал ИА REGNUM один из выпускников, ранее получивший диплом несоответствующего образца.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Сибирском институте управления — филиале РАНХиГС — признали, что выдали десятки дипломов несоответствующего образца, и даже заявили, что провели полную и объективную проверку, по итогу которой привлекли виновных к дисциплинарной ответственности», но исправлять ошибку готовы были лишь посредством замены выданных документов на дубликаты.

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