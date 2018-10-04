Долги жителей Казахстана по ЖКХ превысили $35 млн

Астана, , 08:21 — REGNUM По состоянию на начало октября общая задолженность населения Казахстана по коммунальным услугам составляет 13 млрд тенге ($35,7 млн), сообщает «Казинформ» со ссылкой на представителя АО «КазЦентр ЖКХ» Мейржана Майкенова.

По его словам, положительную оценку деятельности коммунальным службам дают лишь 3% граждан республики. Люди недовольны низким качеством управления, содержания жилья и отсутствием обратной связи с жильцами.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2018 года общая задолженность населения Казахстана перед коммунальными предприятиями составила 11,7 млрд тенге ($32,58 млн по курсу на 16 августа), что на 23,8% меньше, чем в июне 2017 года.

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