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Христиане Сирии просят Россию о гуманитарной помощи

Общество

Община нуждается в продуктах питания и лекарствах

Москва, 4 октября 2018, 08:03 — REGNUM  Христиане Сирии обратились к России с просьбой оказать им гуманитарную помощь. Соответствующее письмо официальные представители Сиро-яковитской православной церкви, Армянской апостольской церкви, Древней Ассирийской церкви Востока и объединения Евангельских христианских церквей написали в общественную организацию «Императорское православное палестинское общество» (ИППО).

Также в обращении озвучена и просьба включить провинцию Хасеке в ежегодную программу поддержки ИППО, пишет газета «Известия». Христианские активисты заявили, что в первую очередь община нуждается в продуктах питания и лекарствах.

В христианских отрядах самообороны «Сооторо», расположенных в городе Эль-Камышлы, рассказали, что тяжёлая ситуация в провинции Хасеке сложилась из-за экономических и политических ограничений, которые курдские власти накладывают на религиозные меньшинства. Также отмечается, что огромное давление оказывается и на христианские образовательные учреждения.

Заместитель председателя ИППО Елена Агапова заявила, что помощь обществом может быть оказана, но сначала необходимо ознакомиться с обращением и провести некоторые консультации.

Напомним, Императорское православное палестинское общество было основано в 1882 году. Первым председателем ИППО стал великий князь Сергей Александрович Романов, после его гибели в 1905 году пост председателя Общества согласилась принять супруга великого князя — великая княгиня Елизавета Федоровна, причисленная к лику святых.

ИППО было основано с целью организации паломничества на Святую землю для российских подданных. Кроме того, общество занималось школьным просвещением жителей Ближнего Востока, научными изысканиями в области востоковедения, помогало Восточным патриархатам. В настоящее время Императорское православное палестинское общество возглавляет председатель Счётной палаты РФ Сергей Степашин, главой комитета почётных членов ИППО является Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

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Православие
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