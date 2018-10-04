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В Казахстане чиновник получил поощрение в $264 за отказ от взятки в $14

Общество

Взяткодатель оштрафован на $132

Актау, Казахстан, 4 октября 2018, 08:09 — REGNUM  Ведущий специалист юридического управления департамента государственных доходов по Мангистауской области Кылышбай П.К. получил 96,2 тыс. тенге ($264) за отказ от взятки в 5 тыс. тенге ($13,7), сообщили 3 октября в пресс-службе комитета государственных доходов министерства финансов Казахстана.

Чиновник отказался от взятки за ускоренное рассмотрение вопроса, находящегося в его компетенции. Лицо, попытавшееся дать взятку, было признано виновным в совершении уголовного преступления по статье «Дача взятки». Штраф составил 48,1 тыс. тенге ($132).

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре задержан начальник отдела комитета уголовно-исправительной системы МВД Казахстана по подозрению в получении взятки за создание благоприятных условий заключенному.

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