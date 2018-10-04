В Бурятии проходят российско-монгольские военные учения

Улан-Удэ, , 07:58 — REGNUM В Бурятии на полигоне Бурдуны проходят российско-монгольские военные учения «Селенга-2018», которые продлятся до 10 октября. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО).

В сообщении ведомства говорится, что монгольских танкистов в ходе мероприятий обучают уничтожению условного противника при помощи «качелей» и «танковой карусели».

«Танкисты ВВО делятся опытом применения современных приемов огневого поражения», — отметили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что в российско-монгольских учениях «Селенга-2018» всего задействованы более 1 тыс. военных и до 200 единиц военной техники двух стран.

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