Четверг, 4 Октября 2018 года
08:21:53 МСК

В Бурятии проходят российско-монгольские военные учения

Общество

«Танкисты ВВО делятся опытом применения современных приемов огневого поражения»

Улан-Удэ, 4 октября 2018, 07:58 — REGNUM  В Бурятии на полигоне Бурдуны проходят российско-монгольские военные учения «Селенга-2018», которые продлятся до 10 октября. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО).

В сообщении ведомства говорится, что монгольских танкистов в ходе мероприятий обучают уничтожению условного противника при помощи «качелей» и «танковой карусели».

«Танкисты ВВО делятся опытом применения современных приемов огневого поражения», — отметили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что в российско-монгольских учениях «Селенга-2018» всего задействованы более 1 тыс. военных и до 200 единиц военной техники двух стран.

Читайте также: В Дагестане прошли учения мотострелковых соединений

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Военные учения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить