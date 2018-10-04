Сенат проверит состояние французских мостов после трагедии в Генуе

Париж, , 07:55 — REGNUM Спустя полтора месяца после крушения моста в Генуе, Италия, сенаторы решили проверить безопасность автодорожной сети во Франции, сообщает Europe1.

Основной вопрос — имеют ли местные власти, которые отвечают за 80% мостов, технические и бюджетные возможности для их поддержания?

«Надеюсь, мы сможем оценить качество содержания французских мостов независимо от того, управляются ли они государством, местными властями или частными компаниями», — заявил Эрве Морей, председатель Комитета по региональному планированию.

Комитет начнет с консультаций с местными выборными представителями с целью «определить оперативные трудности, возникающие на территориях».

После катастрофы в Генуе правительство Франции опубликовало 26 сентября диаграмму основных структур национальной системы дорог, в которой сообщалось, что 23 моста нуждаются в работе в приоритетном порядке.

Министр транспорта Элизабет Борн заявила, что поддерживает связь со всеми региональными ведомствами «чтобы узнать, есть ли у них все ресурсы для проверки качества мостов и выполнения работ».

Напомним, крушение моста в Генуе, Италия, произошло 14 августа 2018 года. Число погибших составило 43 человека.

Читайте ранее в этом сюжете: Франция: 23 автодорожных моста нуждаются в ремонте