Днем и ночью 4 октября в Москве будет идти дождь — Гидрометцентр

Москва, , 07:38 — REGNUM В четверг, 4 октября, синоптики обещают жителям столицы России небольшой дождь. Об этом свидетельствуют данные Гидрометцентра РФ.

По сведениям метеослужбы, погода в столичном регионе ожидается облачная, воздух прогреется до +8…+10 °С. Ветер ожидается западный со скоростью 5—10 м/c. Местами порывы ветра будут достигать скорости 15 м/c, давление составит 734 мм. рт. столба, добавили в службе погоды. Ночью дождь продолжится, а температура упадет до +2…+4 °С.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в центре «Фобос» уведомили, что на столичный регион надвигается североатлантический циклон. В середине недели синоптики обещали в столице обложные дожди.

Читайте также: Обложные дожди в Москве: может выпасть до 20% месячной нормы осадков