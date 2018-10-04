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Днем и ночью 4 октября в Москве будет идти дождь — Гидрометцентр

Общество

Ночью температура воздуха упадет до +2...+4 °С

Москва, 4 октября 2018, 07:38 — REGNUM  В четверг, 4 октября, синоптики обещают жителям столицы России небольшой дождь. Об этом свидетельствуют данные Гидрометцентра РФ.

По сведениям метеослужбы, погода в столичном регионе ожидается облачная, воздух прогреется до +8…+10 °С. Ветер ожидается западный со скоростью 5—10 м/c. Местами порывы ветра будут достигать скорости 15 м/c, давление составит 734 мм. рт. столба, добавили в службе погоды. Ночью дождь продолжится, а температура упадет до +2…+4 °С.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в центре «Фобос» уведомили, что на столичный регион надвигается североатлантический циклон. В середине недели синоптики обещали в столице обложные дожди.

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