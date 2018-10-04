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Названы самые сильные вузы Казахстана

Общество

Рейтинг вузов составлен палатой предпринимателей совместно с министерством образования и науки Казахстана

Астана, 4 октября 2018, 08:11 — REGNUM  Среди высших учебных заведений Казахстана наибольшее количество баллов по качеству образования набрали Университет Нархоз, Казахстанско-британский технический университет и Карагандинский государственный университет имени Е. А. Букетова, сообщает 3 октября агентство «КазТАГ» со ссылкой на национальную палату предпринимателей «Атамекен».

Рейтинг вузов составлен палатой предпринимателей совместно с министерством образования и науки республики. Среди самых слабых вузов оказались Мангистауский гуманитарно-технический университет, Центрально-Азиатский университет и Таразский государственный университет им. М.Дулати.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017/2018 учебном году в вузы Казахстана поступили 138,4 тыс. студентов. На специальности в области образования поступили 39 181 человек, в области технических наук и технологий — 25 581, социальных наук, экономики и бизнеса — 18 484, права — 15 295. Всего в республике учатся около 500 тыс. студентов.

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