Поисково-эвакуационные машины выехали в Казахстан в район посадки «Союза»

Челябинск, , 07:19 — REGNUM В район предполагаемого приземления российского пилотируемого корабля «Союз МС-08» выехали поисково-эвакуационные машины ПЭМ-1 и ПЭМ-2 «Синяя птица» с наземными группами, сообщает 4 октября РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа (ЦВО) Минобороны РФ.

Отмечается, что посадка корабля с российским космонавтов Олегом Артемьевым и астронавтами NASA Эндрю Фойстелом и Ричардом Арнольдом запланирована на 14:45 мск в 146 км к юго-востоку от города Жезказган в Казахстане.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российские вертолеты Ми-8 провели разведку на наличие природных пожаров, скоплений воды, техники и искусственных сооружений на месте предполагаемого и запасного районах посадки корабля.

По предварительным данным, расстыковка корабля «Союз СМ-08» с МКС будет произведена 4 октября в 10 часов 57 минут 30 секунд по московскому времени.

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