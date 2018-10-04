Вице-мэру Оренбурга продлили срок ареста

Оренбург, , 07:11 — REGNUM В Оренбурге вице-мэр Геннадий Борисов проведет под домашним арестом еще месяц и 28 дней. Срок этой меры пресечения суд продлил до 8 декабря, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Ленинском районном суде города.

Чиновнику разрешили прогулки дважды в день: утром и вечером по одному часу на расстоянии не более полутора километров от дома.

Напомним, заместитель главы Оренбурга по градостроительству, земельным вопросам и дорожному хозяйству был задержан 8 августа. 10 августу вице-мэра заключили под стражу, однако впоследствии меру пресечения заменили на домашний арест.

Геннадий Борисов проходит по громкому уголовному делу. Его обвиняют в вымогательстве крупной взятки по предварительному сговору в составе организованной группы. По данным силовиков, Борисова задержали с поличным, в его автомобиле обнаружили 2 млн рублей.

За арестом Борисова последовало задержание мэра Оренбурга Евгения Арапова. В рамках расследования уголовного дела в отношении Борисова следствие выявило эпизод, когда вице-мэр получил от директора фирмы 600 тыс. рублей, из которых часть денег якобы полагалась Арапову. Градоначальника заключили под стражу. Он до сих пор в СИЗО. В деле главы города выявили дополнительный коррупционный эпизод. По данным следствия, он получил в качестве взятки однокомнатную квартиру.

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