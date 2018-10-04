Четверг, 4 Октября 2018 года
08:25:23 МСК

В Оренбуржье пройдут похороны новотройчанина погибшего в авиакатастрофе

Общество

Жительница Новотроицка в соцсетях сообщила, что прощание с ее супругом, погибшим 11 февраля в Подмосковье в результате крушения самолета, состоится 6 октября

Новотроицк, Оренбургская область, 4 октября 2018, 06:44 — REGNUM  В Новотроицке Оренбургской области 6 октября пройдут похороны Ильи В., который летел роковым авиарейсом из Москвы в Орск 11 февраля. Прощание состоится утром у дома, а затем в храме Петра и Павла пройдет панихида. Об этом в соцсетях сообщила супруга Ильи В.

Илья В. родился в 1984 году в Новотроицке. Мужчина работал вахтовым методом и 11 февраля возвращался с работы домой после трехмесячного отсутствия. Дома его ждали супруга и двое детей.

Напомним, 11 февраля 2018 года в Подмосковье произошло крушение АН-148. Борт летел из Москвы в Орск, на нем находился 71 человек. Все погибли. Первые похороны оренбуржцев-жертв катастрофы прошли в апреле. 17 апреля в Орск прибыл спецборт, который доставил останки трех пассажиров. Идентификация останков погибших в результате авиакурешния продолжается до сих пор.

Читайте также: В Орск доставят останки трёх пассажиров, погибших под Москвой

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Крушение Ан-148 «Саратовских авиалиний» в Подмосковье
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить