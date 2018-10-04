В Оренбуржье пройдут похороны новотройчанина погибшего в авиакатастрофе

Новотроицк, Оренбургская область, , 06:44 — REGNUM В Новотроицке Оренбургской области 6 октября пройдут похороны Ильи В., который летел роковым авиарейсом из Москвы в Орск 11 февраля. Прощание состоится утром у дома, а затем в храме Петра и Павла пройдет панихида. Об этом в соцсетях сообщила супруга Ильи В.

Илья В. родился в 1984 году в Новотроицке. Мужчина работал вахтовым методом и 11 февраля возвращался с работы домой после трехмесячного отсутствия. Дома его ждали супруга и двое детей.

Напомним, 11 февраля 2018 года в Подмосковье произошло крушение АН-148. Борт летел из Москвы в Орск, на нем находился 71 человек. Все погибли. Первые похороны оренбуржцев-жертв катастрофы прошли в апреле. 17 апреля в Орск прибыл спецборт, который доставил останки трех пассажиров. Идентификация останков погибших в результате авиакурешния продолжается до сих пор.

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