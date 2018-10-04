Жители Томской области за месяц поставили более 125 тыс. прививок от гриппа

Томск, , 05:39 — REGNUM Власти Томской области рассказали о ходе прививочной кампании против гриппа — 2018. Как сообщили ИА REGNUM в областной администрации, за месяц жители региона поставили более 125 тысяч прививок от гриппа.

Всего с начала вакцинации в Томской области привиты 125 496 человек, в том числе почти 30 тысяч детей.

По словам заместителя начальника областного департамента здравоохранения Сергея Дмитриева, томичи прививаются не только в поликлиниках по месту жительства, но и в мобильных передвижных комплексах, которые работают с 29 сентября.

Между тем, как сообщили ИА REGNUM в региональном управлении Роспотребнадзора, по итогам недели с 24 по 30 сентября сохранялся повышенный уровень заболеваемости ОРВИ в трёх районах Томской области — Молчановском, Зырянском и Кривошеинском. По данным лабораторного мониторинга, среди населения циркулируют вирусы негриппозной этиологии (парагрипп, адено-, РС‑ и риновирусы). Вирусы гриппа пока не зарегистрированы. В целом же в Томской области показатели заболеваемости не превышают пороговых значений ни в одной возрастной группе.

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