Спасённый в Якутии пилот: «Я до последнего знал, что всё будет хорошо»

Якутск, , 05:29 — REGNUM Пилот вертолёта, совершившего жёсткую посадку в Момском районе Якутии, рассказал, что он делал, чтобы не замёрзнуть в ожидании помощи. Александр Новосельцев очень мало спал, много двигался, и делал всё, что необходимо, чтобы не отморозить конечности, рассказал он журналистам.

Читайте также: К пилоту упавшего в Якутии вертолёта наконец подоспела помощь

«Ел снег и молился, — цитирует пилота «Пятый канал». — В погодные условия попал такие, что трудно было. Я безумно рад, благодарен ребятам, которые меня спасли, родным и близким, которые меня всё это время поддерживали».

Сотрудник дальневосточного поисково-спасательного центра Росавиации Виктор Слугин сообщил, что первым, о чём попросил пилот, была чашка горячего чая.

Читайте также: Поиски аварийно севшего в Якутии пилота приостановили из-за непогоды

«Чтобы не замёрзнуть, минимально спал, зарядку делал, растирания, — говорит Александр Новосельцев. — Делал всё, что необходимо, чтобы не отморозить конечности. Я до последнего знал, что всё будет хорошо. Я надеялся, что погода улучшится, и вертолёт прилетит».

Как сообщало ИА REGNUM, совершивший жёсткую посадку в горах Якутии 29 сентября вертолёт Robinson летел из Среднеколымска в Усть-Неру. На борту находился только пилот. Александр Новосельцев смог передать спасателям координаты места, где он находится, но долгое время людям, отправившимся к нему на помощь, пришлось ждать улучшения погодных условий.