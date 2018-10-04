Видео с необычным потолком в Греции впечатлило пользователей соцсетей

Афины , , 04:59 — REGNUM В Греции в одном из ресторанов курорта Коста-Наварино один из посетителей заснял видео с необычным потолком заведения и поделился им в соцсетях, сообщает Daily Mail.

По словам издания, греческий дизайнеры планировали создать непринужденную атмосферу, поэтому сделали навес при помощи висящей ткани, которая при ветре развевается волнами.

https://www.instagram.com/p/BmDjN7rhfhl/

Видео с этим потолком стало популярным у пользователей сети, его посмотрели уже более 270 тысяч пользователей. Некоторые пользователи отмечают, что потолок создает некий гипнотический эффект.

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