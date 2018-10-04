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В Эдинбурге ушла с молотка бутылка виски за $1 млн

Общество

Всего таких бутылок было выпущено 12

Эдинбург, Великобритания, 4 октября 2018, 01:53 — REGNUM  На аукционе в Шотландии была продана самая дорогая бутылка виски, ее приобрели за 848 тысяч фунтов стерлингов (почти $1,1 млн), сообщает BBC.

Отмечается, что бутылка 60-летнего шотландского виски шла в комплекте с подставкой для графинов, которую предыдущий владелец купил напрямую с завода в 1994 году. Подчеркивается, что в 1926 году было выпущено всего 12 бутылок этого виски, в настоящее время не известно, сколько их осталось.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2018 года последние бутылки винодела Генри Джайера, умершего в 2006 году, ушли с молотка за общую сумму около 30 млн евро. Сообщается, что эти вина были из личной коллекции винодела.

Читайте ранее в этом сюжете: Последние бутылки винодела Генри Джайера проданы за 30 млн евро

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