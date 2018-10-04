КС Молдавии оставил в силе запрет посещать школы детям без прививок

Кишинёв, , 00:41 — REGNUM Конституционный суд (КС) Молдавии отклонил жалобу депутата от Партии социалистов Владимира Односталко проверить на соответствии конституции запрет посещать детсады и школы детям, не привитым от кори. Как передает ИА REGNUM, депутат-социалист посчитал введеный в период эпидемии кори запрет неконституционным и дискриминационным.

Суд однако постановил, что надо «учитывать интересы всего общества» и отклонил запрос. А в Национальном агентстве общественного здоровья заявили, что все вакцины качественные, а также призвали ввести вдобавок штрафы за отказ родителей вакцинировать детей.

За последние три месяца, отметим, в Молдавии заболели корью около 300 детей. В соседних Румынии и Украине, где объявлена эпидемия кори, счет идет на тысячи заболевших и десятки умерших.

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